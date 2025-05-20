Hindistan Boykotu Hızla Yayılıyor! Türk Ürünleri Yasaklandı

ERDOĞAN’IN DAYANIŞMA MESAJI TEPKİLERE YOL AÇTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ile dayanışma mesajı, yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 7 Mayıs’ta Hindistan’ı kınayan açıklaması tepkilerin artmasına neden oluyor. Bakanlık, Hindistan’ın 6 Mayıs’taki saldırısının savaş riskini artırdığını belirtip, iki tarafa da sağduyu çağrısı yaptı. Türkiye’den Hindistan’a doğru giden boykot, ilk olarak turistik seyahat iptalleri ile kendini göstermeye başladı. Pakistan’ın Türk İHA’larını kullandığı iddiaları ve Hindistan hükümetinin Türk şirketleri ve üniversiteleri ile olan bağlarını koparması, durumu daha da ciddi bir hale getirdi.

ÇELEBİ’NİN GÜVENLİK LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Hindistan, Delhi, Mumbai ve Bengaluru gibi dokuz havalimanında yer hizmetleri veren Türk şirketi Çelebi’nin güvenlik lisansını iptal etti. Çelebi, bu bağlamda faaliyetlerini askıya aldığını ve yasal haklarını kullanacağını duyurdu. Ek olarak, birçok Hint üniversitesi Türk kurumlarıyla olan akademik ilişkilerini durdurdu. Hint basını, boykotun Türkiye’ye büyük ekonomik zarar verebileceğine dair iddialarda bulunuyor.

SÜRESİZ BOYKOT AÇIKLANDI

Reuters’a göre, 13 milyon perakendeciye tedarik sağlayan Tüm Hindistan Tüketici Ürünleri Distribütörleri Federasyonu (AICPDF), çikolata, gofret, reçel, bisküvi ve cilt bakım ürünleri dahil tüm Türk menşeli ürünlere “süresiz ve tam boykot” kararı aldı.

GİYİM MARKALARINA YASAK GETİRİLDİ

Ayrıca, Trendyol, LC Waikiki ve Mavi gibi Türk giyim markaları, Hindistan’daki giyim sitelerinden kaldırıldı.