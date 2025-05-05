Hindistan, Chenab Nehri’ni Kesti: Pakistan Su Krizi

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, Cemmu ve Keşmir bölgesinde gerçekleşen terör saldırısının ardından yeni bir evreye girdi. Hindistan, uzun zamandır yürürlükte olan İndus Su Anlaşması’nı askıya almasının ardından, Chenab Nehri üzerindeki stratejik Baglihar Barajı’nın kapaklarını indirerek Pakistan’a giden suyun yaklaşık yüzde 90’ını durdurdu. Yetkililer, Jhelum Nehri üzerinden sağlanan suyun da kesilmesini gündeme getiriyor. Bu gelişmeler, Pakistan’da ciddi derecede su krizi kaygısını artırdı.

TANSİYONUN YÜKSELMESİ

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da gerçekleşen ve 26 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısı, gerilimin artmasında etkili oldu. Yeni Delhi yönetimi, saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu iddia ederken, İslamabad bu suçlamaları katı bir dille reddetti. Pakistan hükümeti, Hindistan’ın askeri bir operasyon için hazırlık yaptığına dair “güvenilir istihbarat” aldıklarını açıkladı.

İndus Nehri Havzası’na dair 1960 yılına ait olan anlaşma, iki ülke arasında bugüne kadar birçok çatışmayı dengeleyen bir unsur işlevi görüyor. Ancak son gelişmeler, bu diplomatik dengenin ciddi bir şekilde sarsıldığını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, suyun bir silah olarak kullanılmasının bölgesel güvenlik açısından son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.