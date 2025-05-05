Hindistan, Chenab Nehri’ni Kesti: Pakistan Su Krizi

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ ARTTI

Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerginlik, Cemmu ve Keşmir’de meydana gelen terör saldırısının ardından yeni bir aşamaya taşındı. Hindistan, uzun süredir yürürlükte olan İndus Su Anlaşması’nı askıya alarak, Chenab Nehri üzerindeki stratejik Baglihar Barajı’nın kapaklarını kapatarak Pakistan’a akan suyun yüzde 90’ını durdurdu. Yetkililer, Jhelum Nehri üzerinden sağlanan suyun da aynı şekilde kesilmesinin gündemde olduğunu ifade ediyor. Bu durum, Pakistan’da büyük bir su krizi endişesini tetikliyor.

TERÖR VE SU KRİZİ ETKİSİ

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde gerçekleşen ve 26 sivilin yaşamını yitirdiği Pahalgam’daki terör saldırısı, gerginliğin artmasında belirleyici bir rol oynadı. Yeni Delhi yönetimi, bu saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu iddia ederken, İslamabad bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Pakistan hükümeti, Hindistan’ın askeri bir operasyon için hazırlık yaptığına dair “güvenilir istihbarat” bilgisi edindiklerini belirtiyor.

SU DİPLOMASİSİNDEKİ DEĞİŞİM

1960 yılında imzalanan İndus Nehri Havzası anlaşması, iki ülke arasında birçok çatışmanın ortasında bir denge unsuru işlevi görmüştü. Ancak son gelişmeler, bu diplomatik dengenin ciddi şekilde zayıfladığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, suyun bir silah gibi kullanılmasının bölgesel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.