Hindistan’da 241 Kişi Hayatını Kaybetmişti

HAVACILIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Haber kaynağına göre, “Air India 171” sefer sayılı uçağın düşmesi sonrasında Sivil Havacılık Bakanlığı hızlı bir şekilde harekete geçti. Bakanlık, ülkedeki tüm “Boeing 787” tipi uçaklar için inceleme süreci başlattığını duyurdu. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

KAZANIN DETAYLARI

Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmekte olan yolcu uçağı, 12 Haziran’da kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Meghani Nagar yerleşim bölgesine düştü. Air India, “Air India 171” uçağında toplam 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, yolcuların 169’unun Hindistan vatandaşı, 53’ünün İngiltere vatandaşı, birinin Kanada vatandaşı ve 7’sinin ise Portekiz vatandaşı olduğunu aktardı. Şirket, uçağın düşmesi sonucu 241 kişinin hayatını kaybettiğini, sadece bir kişinin tedavi altında olduğunu doğruladı.

DÜŞME SEBEBİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Uçağın düştüğü esnada, asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarpmasının da ölümlere sebep olduğu bildirildi. Şu an için uçağın neden düştüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya dair soruşturma başlatıldığını ifade etti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 270’e çıktığı duyuruldu.