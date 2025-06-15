Hindistan’da 241 Kişi Hayatını Kaybetti

HAREKETE GEÇİLDİ

Air India 171 sefer sayılı uçağın düşmesinin ardından Sivil Havacılık Bakanlığı gerekli adımları atmaya başladı. Bakanlık, ülkedeki tüm “Boeing 787” tipi uçakların incelenmeye alınacağını açıkladı. Ayrıca, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

DÜŞÜŞ OLAYI

Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na uçan yolcu uçağı, 12 Haziran’da kalkıştan kısa bir süre sonra Meghani Nagar bölgesine düşmüştü. Air India uçağında toplam 242 yolcu ve mürettebat olduğu, bu yolculardan 169’unun Hindistan, 53’ünün İngiltere, birinin Kanada ve 7’sinin Portekiz vatandaşı olduğu ifade edildi. Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini ve kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu doğruladı.

ÖLÜMLER ARTMAKTA

Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin bulunduğu bildirildi. Uçağın düşme nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olayla ilgili bir soruşturmanın başlatıldığını aktardı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 270’e yükseldiği duyuruldu.