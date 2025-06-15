Hindistan’da 241 Kişi Hayatını Kaybetti

HAREKETE GEÇEN SİVİL HAVACILIK BAKANLIĞI

Air India’nın “171” sefer sayılı uçağının düşmesinin ardından Sivil Havacılık Bakanlığı kendi araştırmalarına başladı. Bakanlık, ülkede bulunan tüm “Boeing 787” tipi uçaklar üzerinde inceleme yapıldığını açıkladı. Aynı zamanda, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

DÜŞME OLAYI NEŞİTTE OLDU?

12 Haziran tarihinde, Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na uçmakta olan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Meghani Nagar yerleşim alanına düştü. Air India hava yolu şirketi, “Air India 171” sefer sayılı uçağında 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, yolcular arasında 169’unun Hindistan, 53’ünün İngiltere, birinin Kanada ve 7’sinin Portekiz vatandaşı olduğunu duyurdu. Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini ve kurtulan tek kişinin ise tedavi altında bulunduğunu bildirdi.

AÇIKLAMALAR VE RESMİ SORUŞTURMA

Uçağın düştüğü sırada, asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarpması nedeniyle ölü sayısının arttığı bildirildi. Uçağın düşüş nedenine dair henüz resmi bir açıklama verilmezken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili bir soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 270’e yükseldiği kaydedildi.