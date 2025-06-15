Hindistan’da 241 Kişi Hayatını Kaybetti

HAVACILIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Haber kaynaklarına göre, “Air India 171” sefer sayılı uçağın düşmesinin ardından Sivil Havacılık Bakanlığı süreci hızlandıracak adımlar atmaya başladı. Bakanlık, ülkedeki tüm “Boeing 787” modeli uçaklar için inceleme başlatıldığını ifade etti. Aynı zamanda Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

OLAYIN DETAYLARI

Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na doğru yola çıkan yolcu uçağı, 12 Haziran tarihinde kalkıştan kısa bir süre sonra Meghani Nagar bölgesine düştü. Air India şirketi, “Air India 171” uçağında 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, yolculardan 169’unun Hindistan, 53’ünün İngiltere, birinin Kanada ve 7’sinin Portekiz vatandaşı olduğunu duyurdu. Şirket, uçağın içindeki 241 kişinin hayatını kaybettiğini ve kurtulan tek kişinin tedavi altına alındığını onayladı. Ayrıca, uçağın düştüğü esnada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarparak daha fazla can kaybı meydana geldiği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Uçağın düşüş nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 270’e ulaştığı ise son gelişmeler arasında yer aldı.