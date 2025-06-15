Hindistan’da 270 Kişi Hayatını Kaybetti

HAREKETE GEÇİLİYOR

Air India’nın 171 sefer sayılı uçağının düşmesinin ardından Sivil Havacılık Bakanlığı, duruma müdahale etti. Bakanlık, ülkede bulunan bütün “Boeing 787” tipi uçakların inceleme altına alındığını açıkladı. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

OLAYIN DETAYLARI

12 Haziran tarihinde, Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmekte olan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Meghani Nagar yerleşim bölgesine düştü. Air India, “Air India 171” sefer sayılı uçakta 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu belirtirken, yolcuların 169’unun Hindistan, 53’ünün İngiltere, birinin Kanada ve 7’sinin Portekiz vatandaşı olduğu dile getirildi. Uçaktaki 241 kişinin yaşamını yitirdiği, kurtulan tek kişinin ise tedavi altında olduğu doğrulandı. Uçağın düşüşü sırasında asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarpması sonucunda da ölümlerin meydana geldiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçağın düşme sebebi ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan son duyurularda, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 270’e ulaştığı bildirildi.