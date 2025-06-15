Hindistan’da 270 kişi hayatını kaybetti

SİVİL HAVACILIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

“Air India 171” sefer sayılı uçağın düşmesi sonrasında Sivil Havacılık Bakanlığı hızlı bir şekilde işleme başladı. Bakanlık, ülke genelindeki “Boeing 787” tipi uçakları incelemeye aldığını duyurdu. Ayrıca, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

KAZANIN DETAYLARI

Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na doğru giden yolcu uçağı, 12 Haziran’da kalkış yaptıktan hemen sonra Meghani Nagar yerleşim alanına düştü. Air India, “Air India 171” seferindeki uçakta toplam 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Bu yolculardan 169’unun Hindistan vatandaşı, 53’ünün İngiltere, bir kişinin Kanada ve 7’sinin de Portekiz vatandaşı olduğu belirtildi. Uçaktaki 241 kişinin yaşamını yitirdiği, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğu bildirildi. Ayrıca, uçağın düştüğü sırada asistan doktorların konakladığı bir yurt binasına çarpması sonucu ölenlerin olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçağın düşüş nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 270’e çıktığı kaydedildi.