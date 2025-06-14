Hindistan’da Uçak Bakım İddiasına Yalanlama

HİNDİSTAN’DA UÇAK KAZASI

Hindistan’da Boeing 787-8 tipi bir yolcu uçağı, kalkış esnasında alev alarak yere çakıldı. Bu talihsiz kaza sonucunda 241 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay sonrası düşen uçağın bakımının bir Türk firması tarafından yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak bu konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.

BİLGİ DOĞRULAMA AÇIKLAMASI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Air India’ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, ‘Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı’ iddiası doğru değildir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, düşen uçağın bakımlarının Turkish Technic tarafından yapıldığı iddiasının Türkiye-Hindistan ilişkilerine dair kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir dezenformasyon olduğu vurgulandı. Turkish Technic ile Air India arasında 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak anlaşmalar çerçevesinde sadece B777 tipi geniş gövde uçakların bakımının gerçekleştirildiği belirtildi. Kazaya konu Boeing 787-8 Dreamliner uçağının ise bu anlaşmaların kapsamı dışında olduğu ifade edildi. Ayrıca, Turkish Technic’in bugüne kadar Air India’ya ait bu tipe sahip bir uçağa bakım yapmadığına dikkat çekildi.

HINDISTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI

Açıklama, Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığını belirtti. “Düşen uçağın son bakımlarının hangi firma tarafından yapıldığı tarafımızca bilinmekle birlikte, başkaca değerlendirmelere konu olmaması adına bu hususta açıklama yapmak ilgimiz dışındadır” denildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden önemli markalarının itibarını korumak için gerekli tedbirleri almayı sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca, Türk milleti olarak bu üzücü uçak kazası ile ilgili Hindistan halkının acısını içtenlikle paylaştıkları ifade edildi.