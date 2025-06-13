Hindistan’da Uçak Kazası, 240 Ölü!

HİNDİSTAN’DA UÇAK KAZASI MEYDANA GELDİ

Hindistan’ın Ahmedabad kenti havalimanında bir uçak kazası yaşandı. Londra’ya gitmekte olan Air India uçağında 12 mürettebat dahil toplam 242 kişi bulunduğu açıklandı. Polis, uçağın yerleşim alanına düştüğünü belirtti. Uçağın düştüğü alanda doktorlar için kullanılan bir konaklama merkezi yer alıyor. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70 ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” açıklamasını yaptı. Air India, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiltere, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu duyurdu. Ahmedabad polis şefi, Air India uçağında kurtulan olmadığını bildirdi ve düşüş yerinde ölü ve yaralıların bulunduğunu ifade etti.

240’TAN FAZLA CAN KAYBI

Hindistan polisi, uçak kazasında 240’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada sadece 1 kişinin hayatta kaldığı ifade edildi. Hindistan Havayolları, uçaktaki 242 yolcudan 241’inin hayatını kaybettiğini doğruladı. Sağ kurtulan kişinin hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Uçağın düşmesinin hemen ardından kazadan kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde Ramesh’in yüzünde yaralar olduğu ve yürürken topalladığı görüldü. Ramesh’in Hindistan’daki ziyaretinden İngiltere’ye dönüş için uçakta olduğu ve 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

KAZANIN SEBEBİ

Televizyon kanallarının verdiği bilgilere göre, kaza uçağın havalanması esnasında meydana geldi. Görüntülerde uçağın enkazının yanmakta olduğu ve havaalanı yakınlarında yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. Ayrıca, sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen kişilerin görüntüleri de yansıtıldı.

AIR INDIA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Air India, kaza ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi. Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu ve son sinyalin kalkıştan sadece saniyeler önce alındığını bildirdi. Ayrıca, uçağın sinyalinin yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikte iken kesildiği paylaşıldı.

HAVACILIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

Hindistan Havacılık Bakanı yaptığı açıklamada, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” dedi. Kazanın ardından bakan, “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti. Havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu.

LONDRA HAVALİMANINDAN ONAY

Londra Gatwick Havalimanı, olayla ilgili bir açıklama yaparak, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” dedi.

İNGİLTERE’DEN TEPKİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Bakan Lammy, “İngiltere, acil olarak gerçeği öğrenmek ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” ifadelerini kullandı. Başbakan Keir Starmer, kazayı “yıkıcı” olarak nitelendirerek, “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” şeklinde konuştu.

KRAL CHARLES’A BİLGİ VERİLDİ

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Charles’ın bu korkunç kaza nedeniyle derin bir şok içinde olduğu ifade edildi.

HİNDİSTAN BAŞBAKANINDAN BAŞSAĞLIĞI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazayla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayarak, “Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz” şeklinde ifadeler kullanıldı.