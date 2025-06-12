Hindistan’da Uçak Kazası Meydana Geldi!

UÇAK KAZASI HINDISTAN’DA MEYDANA GELDİ

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde, Londra’ya uçan bir Air India uçağının kazaya uğradığı bildirildi. Uçakta 10’u mürettebat olmak üzere toplamda 242 kişinin bulunduğu kaydedildi. Uçağın yerleşim alanına düştüğü ve bu alanda doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi bulunduğu açıklandı. Air India havayolu, uçağın içinde 169 Hindistan vatandaşı, 53 İngiliz, 7 Portekizli ve 1 Kanadalı vatandaş bulunduğunu duyurdu. Bölgedeki kurtarma ekipleri, en az 30 cansız bedeninin tespit edildiğini bildirdi. Diğer bazı kişilerin ise uçak içinde sıkışmış olduğu belirtildi.

KAZANIN SEBEPLERİ

Televizyon kanallarında yer alan haberlere göre, kaza uçak havalanırken gerçekleşti. Görüntülerde uçağın enkazının yanmakta olduğu ve havaalanı civarında yoğun siyah dumanların yükseldiği gözlemlendi. Ayrıca, sedyelerle taşınan ve ambulanslarla hastaneye götürülen kişilerin görüntüleri de kameralara yansıdı.

HAVAYOLUNDAN AÇIKLAMA

Air India, kazayla ilgili olarak resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini gerçekleştiren AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları belirlemeye çalışıyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa sürede paylaşacağız” ifadeleri yer aldı.

ŞİFRE KALKIŞTAN KISA BİR SÜRE ÖNCE KESİLDİ

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıkladı. Uçaktan alınan son sinyalin kalkıştan sadece saniyeler önce kesildiği belirtildi. Flightradar’a göre, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi.”

HAVACILIK BAKANI’NDAN ACİL AÇIKLAMA

Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” diyerek durumu değerlendirdi. Bakan, kazayla ilgili “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti.

LONDRA HAVALİMANI OLAYI DOĞRULADI

Londra Gatwick Havalimanı da olaya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan kalkış yapan ve düşen AI171 sefer sayılı uçağın Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” denildi.

İNGİLTERE’DEN YETKİLİ AÇIKLAMALARI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberlerden dolayı derinden üzgün” ifadesinde bulundu. Ayrıca, “İngiltere, acil olarak gerçekleri öğrenmek ve destek sunmak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” dedi. Başbakan Keir Starmer de kazayı “yıkıcı” olarak nitelendirirken, “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” diye belirtti.

KRİYAL CHARLES’A BILGİ VERİLDİ

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’in kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.