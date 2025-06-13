Hindistan’daki Uçak Kazası İddiaları Yanlış

HINDISTAN’DA KAZA GEÇİRDİĞİ UÇAK

Hindistan’da birkaç gün önce Boeing 787-8 tipi bir yolcu uçağı, kalkış esnasında alev alarak yere çakıldı. Bu kaza sonucunda 241 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından düşen uçağın bakımının bir Türk firması tarafından yapıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

BİLDİRİLEN İDDİALAR YANLIŞ

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Air India’ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, ‘Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı’ iddiası doğru değildir.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, düşen uçağın bakımlarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların Türkiye-Hindistan ilişkilerini manipüle etmeye yönelik bir dezenformasyon olduğu belirtildi. “Air India ve Turkish Technic arasında 2024 ve 2025 yıllarında meydana gelen anlaşmalar kapsamında yalnızca B777 tipi geniş gövde uçakların bakımı yapılmaktadır. Kazaya konu olan Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, bu anlaşmanın dışındadır. Turkish Technic bugüne kadar bu tipte bir Air India uçağına bakım yapmamıştır.” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı da vurgulandı. “Düşen uçağın son bakımlarının hangi firma tarafından yapıldığı tarafımızca bilinmekle birlikte, bu konu hakkında başka değerlendirmelere yer verilmemesi adına açıklama yapmak ilgimiz dışındadır.” denildi. Ayrıca, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden markalarının itibarını zedelemeye yönelik faaliyetleri takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edecekleri belirtildi. Türk milleti olarak, bu trajik uçak kazasıyla ilgili Hindistan halkının acısını içtenlikle paylaştıkları ifade edildi.