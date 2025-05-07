Hindistan Füze Saldırısı Düzenledi

HINDISTAN’DAN YENİ FüZE SALDIRISI

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırıları düzenlediğini bildirdi. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” açıklamasında bulundu. Saldırılar sonucunda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Pakistan, hava sahasını 48 saat süreyle kapatırken, yolcu uçakları Pakistan hava sahasından ayrılmaya başladı.

HINDISTAN’IN OPERASYONU BAŞLATMASI

Hindistan ordusu, terör altyapısına yönelik olarak Cammu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Toplamda 9 noktanın hedef alındığı, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan bir nitelik taşıdığı belirtildi. “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” ifadesi kullanıldı.

CAMMU KEŞMİR’DE KANLI SALDIRI VE DİPLOMATİK KRİZ

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştı. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini öne sürerek Pakistan’a karşı bir dizi sert önlem almıştı. İndus Suları Anlaşması’nı askıya alarak Pakistan’a su akışını kesme sinyali veren Hindistan, ülkedeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesi ve vize işlemlerinin iptal edilmesi kararını almıştı. Pakistan ise suçlamaları reddedip, Hindistan ile tüm ticari ilişkileri askıya alarak hava sahasını kapatmış ve diplomatik personel sayısında kısıtlama getirmişti. Ayrıca Pakistan, İndus Nehri üzerindeki her türlü tek taraflı müdahaleyi savaş nedeni sayacağını ilan etti.