Hindistan’ı Sel Vurdu: 40 Ölü, 120 Yaralı

HINDISTAN’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONUCUNDA SEL MEYDANA GELDİ

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde meydana gelen yoğun yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Yetkililerin açıklamasına göre, Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde oluşan selde en az 40 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 2’sinin ordu mensubu olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 120’den fazla kişinin yaralandığı ve 220’den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afet sonrası, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ile birlikte, asker, polis ve yerel gönüllüler kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yetkililer, şu ana kadar 120 kişinin kurtarıldığını aktardı. Bununla birlikte, bir aşevinin gıda dağıtımı gerçekleştirdiği, bu süreçteki kişilerin selde akıntıya kapıldığı bildirildi. Yaralıların durumunun ağır olması ve ölü sayısının artma olasılığı endişe yaratıyor.

LİDERLERDEN TAZİYE MESAJI

Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümetin durumu dikkatle izlediğini ve Cemmu ve Keşmir’deki insanlar ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, selde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Modi, “Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.