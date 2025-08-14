Hindistan’ı Sel Vurdu: En Az 40 Ölü

MÜDHALE HIZLANIYOR

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Yetkililer, Cemmu ve Keşmir’in Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde gerçekleşen selde, 2’si ordu mensubu toplamda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120’den fazla kişinin yaralandığını ve 220’den fazla kişinin ise kaybolduğunu aktardı. Ayrıca, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ile birlikte asker, polis ve yerel gönüllüler yardım çalışmalarına katıldı ve bu çalışmalar sonucunda 120 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma sırasında bir aşevinin gıda dağıtımı yaptığı, ancak bu süreçte dağıtımda bulunan kişilerin sel akıntısına kapıldığı bildirildi. Yaralıların durumunun ciddi olduğu ve ölü sayısında artış olabileceği ifade edildi.

TAZİYE MESAJLARI YAYINLANDI

Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümetin durumu yakından izlediğini ve her durumda Cemmu ve Keşmir halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu da sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Modi, “Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.