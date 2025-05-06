Dünya

Hindistan Ordusu Pakistan’a Operasyon Başlattı

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ASKERİ OPERASYON BAŞLADI

Gece saatlerinde Hindistan ordusu, Pakistan ile Azad Kaşmir bölgesinde askeri bir operasyona başladı. Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olarak Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatıyor. Bu durum, bölgede uçuşların aksamalar yaşamasına neden oluyor.

UÇUŞLAR ETKİLENİYOR

Saldırılar sonucunda İslamabad’a yapılan seferler dahil olmak üzere, Türk Hava Yolları’nın (THY) uçakları ve Pegasus’un Karaçi seferi, İran üzerinden geri dönüş kararı alıyor. Uçakların, ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

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