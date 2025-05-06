Hindistan Ordusu Pakistan’a Operasyon Başlattı

HİNDİSTAN ORDUSU ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI

Gece saatlerinde Hindistan ordusu, Pakistan ve özellikle Azad Kaşmir bölgesinde askeri bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişmeye yönelik Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatarak karşılık verdi ve bu durum, uçuşlarda kesintilere yol açtı.

UÇUŞ SEFERLERİ ETKİLENDİ

Saldırılar nedeniyle, İslamabad’a gitmek üzere planlanan Türk Hava Yolları seferleri ile Karaçi’ye yönelen Pegasus uçakları, İran hava sahasından geri dönme kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.