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Hindistan Ordusu, Pakistan’a Operasyon Başlattı

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HİNDİSTAN ORDUSUNDAN ASKERİ OPERASYON

Gece saatlerinde Hindistan ordusu, Pakistan’a ve Pakistan’ın Azad Kaşmir bölgesine yönelik askeri bir operasyon başlatıyor. Bu durum, bölgedeki tansiyonu artırırken, Pakistan’ın verdiği karşılık dikkat çekiyor.

PAKİSTAN HAVA SAHASINI KAPATIYOR

Saldırılara hemen yanıt veren Pakistan, hava sahasını tüm uçuşlara kapatma kararı alıyor. Bu durum, havayolu seferlerinde aksamalara neden oluyor. Özellikle İslamabad’a uçan Türk Hava Yolları (THY) ve Karaçi’ye sefer düzenleyen Pegasus havayolu, uçaklarını İran üzerinden geri dönme kararı almak zorunda kalıyor.

UÇAKLAR İSTANBUL’A DÖNÜYOR

İlerleyen saatlerde, geri dönen uçakların İstanbul’a iniş yapması bekleniyor. Durum gelişmeleri ile birlikte, yolcular için yeni bir planlama süreci başlayacak.

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