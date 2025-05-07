Hindistan Ordusu, Pakistan’a Operasyon Başlattı

ASKERİ OPERASYON BAŞLADI
Gece saatlerinde Hindistan ordusu, Pakistan ve Azad Kaşmir bölgesine yönelik bir askeri operasyon başlattı. Bu saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatması sonucu hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.
İKİ HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN GERI DÖNÜŞ
Saldırılar sebebiyle İslamabad’a sefer düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) ve Karaçi seferi gerçekleştiren Pegasus uçakları, İran üzerinden geri dönüş yapma kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.