Dünya

Hindistan Ordusu, Pakistan’a Operasyon Başlattı

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ASKERİ OPERASYON BAŞLADI

Gece saatlerinde Hindistan ordusu, Pakistan ve Azad Kaşmir bölgesine yönelik bir askeri operasyon başlattı. Bu saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatması sonucu hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

İKİ HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN GERI DÖNÜŞ

Saldırılar sebebiyle İslamabad’a sefer düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) ve Karaçi seferi gerçekleştiren Pegasus uçakları, İran üzerinden geri dönüş yapma kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

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