Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırısı Düzenledi

SALDIRILAR VE YANITLAR

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde açıklamada bulundu. Yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Pakistan, hava sahasını 48 saat kapatırken, yolcu uçakları da Pakistan hava sahasından ayrılıyor.

HİNDİSTAN’IN YENİ OPERASYONU

Hindistan ordusu, terör altyapısına karşı Cemmu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattığını açıkladı. Operasyonda toplam 9 noktanın hedef alındığı, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan bir nitelikte olduğu ifade edildi. Hindistan, “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” şeklinde bir açıklama yaptı.

CAMMU KEŞMİR’DE SİLAHLI SALDIRI VE DİPLOMATİK KRİZ

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı bilgisi alındı. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini öne sürerek, Pakistan’a karşı çeşitli sert önlemler almaya karar verdi. İndus Suları Anlaşması’nı askıya alarak Pakistan’a su akışını durdurma sinyali veren Hindistan, ülkedeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesi ve vize işlemlerinin iptali kararını aldı. Pakistan ise bu suçlamaları reddedip, Hindistan ile tüm ticari ilişkileri askıya aldı, hava sahasını kapatıp diplomatik personel sayısında kısıtlama getirdi. Ayrıca, Pakistan, İndus Nehri üzerindeki tek taraflı müdahaleleri savaş nedeni sayacağını duyurdu.