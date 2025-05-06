Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırısında Bulundu

Pakistan Ordusundan Açıklama

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde konuştu. İlk belirlemelere göre bu saldırılar sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı ve yolcu uçakları ülke hava sahasından ayrıldı.

Hindistan’dan Terör Altyapısına Yönelik Operasyon

Hindistan ordusu, terör altyapısına yönelik olarak Cammu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattıklarını açıkladı. Operasyon kapsamında toplam 9 noktanın hedef alındığı belirtildi. Hindistan, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan bir nitelik taşıdığını ifade ederken, “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” açıklamasını yaptı.

Cammu Keşmir’de Yaşanan Kanlı Olay ve Diplomatik Gerginlik

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini öne sürdü ve buna karşı sert önlemler almaya başladı. İndus Suları Anlaşması’nı askıya alma kararıyla Pakistan’a su akışını durdurma sinyali veren Hindistan, ülkedeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesi ve vize işlemlerinin iptalini kararlaştırdı. Pakistan ise bu suçlamaları reddetti ve Hindistan’la olan tüm ticari ilişkileri askıya alma, hava sahasını kapatma ve diplomatik personel sayısında kısıtlama getirme gibi karşı hamlelerde bulundu. Ayrıca, Pakistan, İndus Nehri üzerindeki her türlü tek taraflı müdahaleyi savaş sebebi sayacağını ilan etti.