Hindistan-Pakistan Çatışmasına İlk Tepkiler

Hindistan, Pakistan ve Keşmir’deki toplam dokuz noktaya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hindistanlı yetkililer, bu saldırıların yerel saatle 01.05’te başladığını ve yaklaşık 25 dakika sürdüğünü belirtti. Pakistan ordusu ise Hindistan’ın üç bölgeye saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Ulusal Güvenlik Komitesi’nin, yaşanan gelişmelerin ardından 7 Mayıs Çarşamba günü erken saatlerde toplanacağı ifade edildi. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarına yanıt olarak ülkeye ait altyapı noktalarını hedef alırken, 5 savaş uçağı ve 1 dron düşürdüğünü duyurdu.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARININ NEDENİ

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 22 Nisan’daki saldırılar dolayısıyla zirveye ulaştı. Hindistan, Pakistan’ın Keşmir’de 26 turistin yaşamını yitirdiği saldırıların arkasında militan desteği olduğunu iddia ediyor. 22 Nisan’daki bu eylem, son 20 yılın en kanlı sivil hedefli saldırısı olarak kaydedildi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Türkiye:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırıların hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, bölgede gelişen olayları değerlendirdi. Türk Hava Yolları, çatışmalar nedeniyle bölgeye yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu aktardı. Hava saldırıları sırasında havada bulunan uçaklar ise İran üzerinden Türkiye’ye geri döndü.

ABD:

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, hatta aslında yüzyıllardır savaşıyorlar. Umarım çok hızlı bir şekilde sona erer.” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl bir çözüm çağrısında bulunarak Trump’ın görüşlerine katıldığını belirtti.

BM:

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan’ın hava saldırılarıyla ilgili derin endişe taşıdığını ve gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı. BM’den yapılan açıklamada ise “Dünya Hindistan-Pakistan savaşını kaldıramaz.” ifadesi kullanıldı.

Rusya:

İlişkilerinin sıcak olduğu Hindistan ve Pakistan için Rusya, askeri çatışmaların derinleşmesinden duyduğu kaygıyı dile getirerek her iki ülkeye de itidal çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar nedeniyle derin kaygılar taşıdığını ve her türlü terörizmi kınadıklarını ifade etti.

Çin:

Çin Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki gerilimi endişeyle izlediğini ve yaşananları “üzücü” olarak tanımladığını belirtti.