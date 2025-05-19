Hindistan-Pakistan Geriliminde Yeni Gelişme: Influencer Gözaltına Alındı

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ SÜRÜYOR

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde yaşanan saldırının ardından, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim devam ediyor. Hindistan polisi, “seyahat influencer’ı” Jyoti Malhotra’yı “casusluk” iddiasıyla gözaltına aldı. Haryana eyaletinde yaşayan YouTuber, daha önce sık sık Pakistan’a seyahat ettiği iddia ediliyor; son seyahatinin ise Mart 2025’te olduğu belirtiliyor. BBC’nin haberine göre, Haryana polisi, genç kadının Pakistan Yüksek Komisyonu’nda bir yetkili ile temas kurduğunu öne sürdü. Bu Pakistanlı yetkilinin, daha önceki günlerde Hindistan’dan sınır dışı edildiği bildirildi.

MALHOTRA’NIN BABASI İDDİALARI REDDETTİ

Jyoti Malhotra, sosyal medya hesaplarında kendisini “eski fikirlere sahip modern bir kız” olarak tanımlıyor. YouTube kanalında 377 bin abonesi olan Malhotra’nın Instagram’da 133 bin takipçisi bulunuyor. Yapmış olduğu paylaşımlarında Hindistan’ın yanı sıra Bangladeş, Çin, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya gibi ülkeleri de ziyaret ettiği görülüyor. Hindistanlı yetkililer, Malhotra’ya sorgusunda dünya seyahatlerinin nasıl finanse edildiğini sordu. Polise göre, gerçekleştirdiği seyahatler, bilinen gelir kaynaklarını aştığı belirtiliyor.

OLASI BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Polis, Malhotra’nın “Pakistan istihbarat ajanları” ile irtibat halinde olduğunu ve bir Pakistan vatandaşıyla sürekli iletişimde bulunduğunu iddia etti. Hindistan polisi, Malhotra’nın, Pahalgam saldırısı ile olası bağlantısını araştırıyor. Bu saldırı, Hindistan’ın Islamabad ile ilişkileri açısından önemli bir gerilimi başlatmıştı. Haryana Emniyet Müdürlüğü’nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra’nın diğer YouTube influencer’ları ile irtibat halinde olduğunu ve sponsorlu seyahatlerle Pakistan’a gittiğini bildirdi. İki ülke arasındaki gerilim yükselirken, polisin kontak kurduğunu belirttiği Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim’in 13 Mayıs’ta ülkeyi terk etmesi talep edilmişti.