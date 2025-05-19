hindistan-pakistan-geriliminde-yeni-olaylar

HİNDO-PAKİSTAN GERİLİMİ SÜRDÜYOR

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde gerçekleşen saldırının ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Hindistan polisi, “seyahat influencer’ı” Jyoti Malhotra’yı “casusluk” şüphesiyle gözaltına almış durumda. Haryana eyaletinde yaşayan YouTuber Malhotra’nın, daha önce sıkça Pakistan’a seyahat ettiği ve son gezisini ise Mart 2025’te yaptığı bildiriliyor. BBC’nin aktardığına göre, Haryana polisi, Malhotra’nın Pakistan Yüksek Komisyonu’ndan bir yetkiliyle iletişim kurduğunu öne sürdü. Söz konusu Pakistanlı yetkili, bu ayın başında Hindistan’dan sınır dışı edilmişti. Malhotra’nın babası ise kızının gerekli izinleri alarak Pakistan’a gittiğini belirterek, casusluk iddialarını reddetti.

POLİS MALHOTRA’NIN BAĞLANTILARINI ARAŞTIRIYOR

Malhotra, sosyal medya hesaplarında kendisini “eski fikirlere sahip modern bir kız” olarak tanımlıyor. YouTube’da 377 bin abonesi bulunan Malhotra’nın Instagram’da ise 133 bin takipçisi var. Gönderilerinde Hindistan’ın yanı sıra Bangladeş, Çin, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya gibi pek çok ülkeyi ziyaret ettiğini gösteren paylaşımlar yaptığı gözlemleniyor. Hindistanlı yetkililer, Malhotra’ya seyahatlerini nasıl finanse ettiğini sorguladı. Polisin raporuna göre, gerçekleştirdiği seyahatlerin bilinen gelir kaynaklarını aştığı belirtiliyor.

TEMAS ŞÜPHESİ DEVAM EDİYOR

Polis, Malhotra’nın “Pakistan istihbarat ajanları” ile irtibat halinde olduğunu ve bir Pakistan vatandaşıyla sürekli iletişim kurduğunu iddia ediyor. Hindistan polisi, Malhotra’nın, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin artmasına yol açan Pahalgam saldırısıyla olası bağlantısını araştırıyor. Haryana Emniyet Müdürlüğü’nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra’nın diğer YouTube influencer’larıyla temas halinde olduğunu ve sponsorlu seyahatlerle Pakistan’a gittiğini belirtti. İki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, polisin söz konusu Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim’den 13 Mayıs’ta ülkeyi terk etmesini istediği kaydedildi.