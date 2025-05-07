Hindistan Üç Füze Saldırısı Düzenledi

PAKİSTAN ORDU SÖZCÜSÜ AÇIKLAMADA BULUNDU

Pakistan ordusunun sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın yakın bir zamanda Pakistan topraklarına üç farklı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik füze saldırısına ilişkin olarak, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yaralandı. Ayrıca Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı.

HİNDİSTAN, SİNDOOR OPERASYONU’NU BAŞLATTI

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesinde meydana gelen terör saldırısına karşılık olarak “Sindoor Operasyonu”nu başlattığını açıkladı. Açıklamada, 9 bölgenin hedef alındığı belirtilirken, Pakistan’a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı. Hindistan hükümetinden gelen açıklamada ise, “Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi” ifadeleri kullanıldı.

KEŞMİR SALDIRISI TANSİYONU ARTIRDI

Keşmir’de 26 Hindistanlı turistin saldırı sonucunda yaşamını yitirmesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik artmıştı. Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine inmiş durumda. Bölgedeki sınır çatışmaları zaman zaman devam ederken, iki ülke birbirlerinin hava sahalarını kapatmış durumda.