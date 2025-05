Hindistan Ve Pakistan, Ateşkes İlan Etti

HINDISTAN VE PAKISTAN’IN ATEŞKES ANLAŞMASI

Hindistan ve Pakistan, 10 Mayıs 2025 tarihinde ABD’nin aracılığıyla “tam ve acil ateşkes” konusunda bir mutabakat sağladı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, uzun süren müzakerelerin sonucunda iki nükleer güç arasında barış tesis edildiğini ifade etti. Bu anlaşma, Nisan 2025’te Keşmir’de yaşanan ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısından sonra oluşan ve karşılıklı füze saldırılarıyla yükselen gerginliği sona erdirmeyi amaçlıyor. Ancak Hindistan, bu anlaşmayı resmen doğrulamadı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar ise ateşkesi X platformunda onayladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE SÜREÇ

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın tam ve acil ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları ve büyük zekâ gösterdikleri için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, iki ülkenin “geniş kapsamlı konularda” tarafsız bir bölgede müzakerelere başlayacağını duyurdu. Anlaşma, Hindistan’ın “Operasyon Sindoor” adıyla 7 Mayıs tarihinde Pakistan’daki “terörist altyapı” hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları ve Pakistan’ın “Operasyon Bunyan Marsus” ile karşılık vermesinin ardından geldi. Çatışmalar, 22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Pahalgam bölgesindeki İslamist militanların 26 kişiyi öldürmesiyle başlamıştı.

ATEŞKESİN DETAYLARI VE TARAFLARIN TUTUMU

Hindistan: Yeni Delhi, ateşkesi resmi olarak onaylamadı. Hindistan, Pakistan’ı terörist gruplara destek vermekle suçlayarak, herhangi bir anlaşmanın “terör altyapısının ortadan kaldırılması” şartına bağlı olduğu mesajını verdi. Hindistan basınında, hükümetin tarihsel olarak üçüncü taraf arabuluculuğunu reddettiği, fakat uluslararası baskı ve Trump’ın çabaları doğrultusunda ateşkese razı olduğu yer aldı.

Pakistan: Dışişleri Bakanı İshaq Dar, X platformunda, “Pakistan ve Hindistan, derhal geçerli olacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Pakistan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korurken bölgede barış ve güvenliğe her zaman öncelik vermiştir” ifadelerini kullandı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculukta önemli bir rol oynadıklarını dile getirdi.

ABD VE DİĞER AKTÖRLERİN ROLÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun her iki ülkedeki muhataplarıyla görüşerek ateşkesi sağladığını onayladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, taraflarla görüşerek arabuluculuk önerisinde bulundu. G7 ülkeleri, 9 Mayıs’ta ortak bir açıklama yaparak tarafları “maksimum itidal” göstermeye ve doğrudan diyalog başlatmaya teşvik etti. Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında 1947’deki bölünmeden beri tartışmalı bir bölge olmaya devam ediyor. Her iki ülke de bölgenin tamamında hak iddia etmekte ve bu süreçte üç savaşı kapsayan birçok çatışma yaşamıştır. Son gerginlik, Hindistan’ın Pakistan’ı 22 Nisan’daki saldırıyla ilişkilendirmesiyle başlamıştır. Hindistan, 7 Mayıs’ta Pakistan’daki hedeflere füze saldırıları düzenlemiştir; Pakistan ise 10 Mayıs’ta Jammu ve Keşmir’deki askeri hedeflere misilleme yapmıştır. Çatışmalarda her iki tarafta toplamda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti.