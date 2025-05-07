Hindistan Ve Pakistan Güç Dengesi Merak Ediliyor

Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerilim, çatışmalara yol açmaya başladı. Bu bölgesel gerginlik, dünya genelinde birçok ülkede kaygı yaratıyor. Nükleer güce sahip bu iki ülkede çok sayıda patlama gerçekleşti. Hindistan, Pakistan’da terör altyapılarını hedef aldığını iddia ederken, Pakistan ise sivil yerleşimlerin hedef alındığını ve 5 Hint savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

HİNDİSTAN’IN FÜZE SALDIRILARI

Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarında 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı duyuruldu. Pahalgam’da meydana gelen terör saldırısının ardından iki ülke savaşın eşiğine gelmiş durumda. Hindistan ve Pakistan arasındaki güç dengesi merakla takip ediliyor. Asya’da gerginlik tırmanırken, dikkatler nükleer silahlara çevrildi. Uzmanlar, iki ülkenin askeri güçlerini değerlendiriyor. Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak 1 milyon 455 bini aşan aktif ordu personeli ile dikkat çekiyor; Pakistan ordusunun ise 700 bin askeri bulunuyor.

ASKERİ GÜÇLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı raporuna göre, dünyanın en güçlü orduları arasında Hindistan 4. sırada yer alıyor. Pakistan bir dönem bu listede ilk 10’da yer aldığı belirtiliyor. Konvansiyonel silahlar açısından Hindistan, 9 bin 743 top ile avantajlı bir pozisyonda bulunuyorken, Pakistan ordusunun envanterinde 4 bin 619 top bulunduğu ifade ediliyor.