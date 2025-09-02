Hira Aygar’ın Ölümü Tarihi Olaydır

DEHŞET VEREN OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

31 Ağustos gecesi Toroslar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş şekilde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Aygar’ı hastaneye taşıyan erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti” açıklamasında bulundu.

ŞAKA OLARAK YAPILDIĞI İDDİASI

H.A.Ş.’nin ifadesinin yanı sıra, M.Z. (27) ve N.Ç. (20) tarafından verilen çelişkili ifadeler üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Üç şüpheli gözaltına alındı. H.A.Ş., ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı Hira’nın alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen yerde yapılan çalışmalarda kan izi bulundu. Otopsi işlemleri sonrası Hira Aygar, aile yakınları tarafından alınıp gözyaşlarıyla defnedildi.

ANNE GÜLTEN TAN’IN ACI SÖZLERİ

Hira Aygar’ın annesi Gülten Tan ise, kızının arkadaş kurbanı olduğunu ifade etti. Tan, “Olay günü yayladaydık. Eve geldiğimde kızımı aradım, asker eğlencesinde olduğunu söyledi. ‘Geç kalma eve gel’ dedim. Yorgundum uyuyakalmışım. Telefonum çaldı, açtım. Polisler, ‘Kızınız trafik kazası geçirdi başınız sağ olsun’ dediler. Yüreğim yandı. Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur” şeklinde konuştu. Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.