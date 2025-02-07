Hırsızlık Yapan Firari, Televizyonla Yakalandı

ADANA’DA HIRSIZLIK OLAYI

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Dumlupınar mahallelerinde, 23 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde iki farklı iş yerinden televizyon çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Ekipler, televizyonların çalınma anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. İncelemeler sonucunda, hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan şüphelinin Rıdvan A. olduğu belirlendi. Saklandığı yeri tespit eden polis, operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Gözaltına alınan Rıdvan A., işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.