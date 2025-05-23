Hisseli Tapu Sahipleri İçin Süre, 90 Gün

HİSSELİ TAŞINMAZLARDAYMIŞ HATIRLATMA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli taşınmazlarda gerçekleştirilen satışlarla ilgili önemli bir hatırlatma yaptı. Hisseli tapu sahipleri, mağduriyet yaşamamaları için ön alım hakkı kapsamında tanınan 90 günlük yasal süreye dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Bu süre içinde harekete geçmeyen vatandaşların, taşınmaz üzerindeki şufa hakkını kalıcı olarak yitirebileceği ifade edildi.

ÖN ALIM HAKKI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen “ön alım hakkı” ya da bilinen ismiyle “şufa hakkı”, hisseli taşınmazlarda bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması durumunda, diğer hissedarların bu payı aynı koşullarla satın alma hakkını tanıyor. Ancak bu hakkın süresi sınırlıdır ve satışın noter aracılığıyla diğer hissedarlara bildirildiği tarihten itibaren 90 gün içinde kullanılması gerekiyor.