Hız Sınırları Ne Olacak? Herkes Merak Ediyor

GELİŞEN YOL ALTYAPISI

Türkiye’deki yollar üzerinde önemli gelişmeler devam ediyor. Kaliteli seyahatler için inşa edilen yollarda hız limitleri birkaç yıl öncesinde artırılmıştı. Ancak son zamanlarda radar şikayetleri artmaya başladı. Sürücüler hangi yolda kaç kilometre hızla seyahat etmeleri gerektiği konusunda belirsizlikler yaşıyor. Meskun mahal girişi olan yerlerde hız sınırları otomatik olarak değişiyor. Örneğin, bölünmüş yollarda hız limiti 110 kilometre, tolerans dahilinde ise 121 kilometre olarak belirleniyor. Ancak sürücüler birden meskun mahale girdiklerinde hız sınırının 70 kilometreye düştüğünü fark edebiliyor. Bu durum sonucunda ise sürücüler, 121 kilometre hızdan aniden 70 kilometreye düşmek zorunda kaldıkları için bazı noktalarda radar cezaları ile karşılaşabiliyor.

İSTANBUL’DA UYGULANAN HIZ SINIRLARI

İstanbul’daki 3 şeritli E-5 yolunda hız sınırı 80 kilometre olarak belirleniyor ve bu hız sınırı, sık aralıklarla yerleştirilen kameralar tarafından denetim altında tutuluyor. Hız sınırını aşan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. İstanbul’da E-5 yolunda trafiğin olmadığı dönemlerde bu hız sınırı, sürücülerin daha uzun sürede seyahat etmelerine yol açıyor.

HIZ SINIRLARININ DURUMU

Türkiye’deki hız sınırları yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyollar gibi farklı kategorilere ayrılmış durumda. Örneğin, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat iken, bu sınır üzerinde yüzde 10’luk bir tolerans uygulanması ile hız sınırı 154 kilometreye kadar çıkıyor. Bu durumda, radar veya kameralar tarafından tespitlerde 154 kilometre/saate kadar olan hızlara ceza uygulanmıyor. Araç tipine göre hız limitlerinin farklılıklar gösterdiği de unutulmamalı.

NAVİGASYON UYGULAMALARIYLA KONTROL EDİN

Sürücüler hız sınırlarından emin olmak istediklerinde, navigasyon uygulamaları sayesinde bulundukları yoldaki hız sınırlarını kontrol edebilirler. Bu sayede, cezai işlemlerle karşılaşmamak için uygun hızlarda seyahat etmeleri mümkün oluyor.

HIZ SINIRLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hız sınırlarının belirli noktalarda arttırılabileceğine dair bir karar alınacak. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi unsurlar dikkate alınarak uygun görülen noktalarda işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, kullanılmayan ve ıssız yerlere yerleştirilen yaya geçitleri nedeniyle düşürülen hız sınırları yeniden değerlendirilecek.

ÇALIŞMALAR 31 ARALIK’A KADAR TAMAMLANACAK

Bu düzenlemeler, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşecek. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin de içinde bulunduğu ilgili kurumlar bu çalışmaları yürütecek. Birinci öncelikli yollar üzerinde 1 Eylül’e, diğer yollar üzerinde ise 31 Aralık’a kadar gerekli sonuçların alınması amaçlanıyor.