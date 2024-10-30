“Hizbullah’ın Yeni Lideri: Şeyh Naim Kasım”

KASIM’IN HİZBULLAH’DAKİ ROLÜ VE KARIŞIKLIKLAR

Lübnan’daki silahlı grubun lideri olarak Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım seçildi. Kasım, 30 yıldan fazla bir süredir İran destekli bu hareketin üst düzey isimlerinden biri olarak tanınıyor. 8 Ekim’de açıklanmayan bir yerden yaptığı konuşmada Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın kimin önce ağlayacağına dair bir mücadele olduğunu belirtti ve Hizbullah’ın önce ağlamayıp direneceğini vurguladı. İsrail’den gelen “acı verici darbelere” rağmen grubun kabiliyetlerinin sağlam kalmaya devam ettiğini ifade etti. Bununla birlikte, grup müttefiki Meclis Başkanı Nebih Berri’nin ateşkes çabalarını desteklediğini belirten Kasım, ilk defa Gazze’de ateşkes anlaşmasının grubun İsrail’e yönelik eylemlerinin durdurulması için bir ön şart olduğunu dile getirmedi.

Kasım’ın 30 dakika süren televizyon konuşması, Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Haşim Safieddine’nin bir İsrail saldırısında hedef alındığı ve Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinden 11 gün sonra gerçekleşti. Safieddine’nin öldürüldüğü, Hizbullah tarafından 23 Ekim’de doğrulandı. Kasım, 1991 yılında o dönemin genel sekreteri Abbas el-Musavi tarafından başkan yardımcılığına atandı. El-Musavi, bir yıl sonra bir İsrail helikopteri saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Kasım, Nasrallah lider olduğunda da bu görevde kalmaya devam etti ve uzun süredir Hizbullah’ın önde gelen sözcülerinden biri olarak faaliyet gösterdi. İsrail ile sınır ötesi çatışmalar son bir yıl boyunca şiddetlenirken, Kasım yerli ve yabancı medyaya röportajlar vermeye devam etti.

Kasım’ın 8 Ekim’de televizyon aracılığıyla gerçekleştirdiği açıklama, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Eylül ayından sonra gelen ikinci konuşması oldu. 27 Eylül’de Beyrut’un güney banliyölerine düzenlenen bir hava saldırısında Nasrallah’ın yaşamını yitirmesinin ardından Hizbullah’ın üst düzey lider kadrosundan açıklama yapan ilk kişiydi. 30 Eylül’deki konuşmasında, Hizbullah’ın “ilk fırsatta” yeni bir genel sekreter atayacağını, Filistinlilerle beraber İsrail’e karşı mücadeleye devam edeceğini ifade etti. Konuşmasında “Savaşın uzun sürebileceğini biliyoruz” dedi.

1953 yılında Beyrut’ta güney Lübnan kökenli bir ailede doğan Kasım, siyasi aktivizme Lübnanlı Şii Emel Hareketi ile başlamıştı. 1979’da İran İslam Devrimi’nin ardından birçok genç Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncelerini etkileyen bu partiden ayrıldı. 1982 yılında İsrail’in Lübnan’ı işgaline karşı İran Devrim Muhafızları’nın desteğiyle Hizbullah’ın kurulmasına zemin hazırlayan toplantılarda yer aldı. Kasım, Hizbullah’ın 1992’deki ilk seçim kampanyalarının genel koordinatörlüğünü yürütüyor. Ayrıca, 2005 yılında Hizbullah’ın tarihi üzerine bir kitap kaleme aldı. Farklı olarak, Kasım, Nasrallah ve Safieddine gibi siyah sarıklar yerine beyaz bir sarık takıyor; bu, Muhammed Peygamber’in soyundan geldiklerini gösteriyor.