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Hizbullah’ın Yeni Liderinden İlk Mesaj!

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NAİM KASIM’IN İLK AÇIKLAMASI

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım, genel sekreter olarak gerçekleştirdiği ilk açıklamasında, “Hizbullah’ın direniş ruhu bitmeyecek, savaşın gereklerini yapacağız, Gazze’yi desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı. Kasım, direnişin önemine vurgu yaparak, “Hizbullah’ın genel kadrosunun hepsi mücahitlerden oluşuyor. Beni bu ağır göreve seçtikleri için teşekkür ediyorum. Bu bana güvendiklerinin kanıtıdır” dedi.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Kasım, “Direnişin bayrağı yükseliyor. Bu emanettir. Rehberimiz Nasrallah’ın rehberi aynen devam edecek” diyerek, savaşın gereklerini yerine getireceklerini belirtti. Gazze’ye olan desteklerinin süreceğini ifade eden Kasım, “Bizim direnişimiz işgalcilere karşı çarpışmakla başladı” sözleriyle, İsrail’in 75 yıldır Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekti. Ayrıca, “Netanyahu ‘Lübnan’ı siyonistlere açacağız’ dedi. ABD ve İsrail’in proje oyunlarına direnişimiz sürecek. Bizim bunların karşısında durmamız farzdır” ifadesini kullandı.

WAHŞİ GRUPLA MÜCADELE

Kasım, karşılarında vahşi bir grupla olduğunu söyleyerek, “Bu savaş çağrı cihazları ile başladı. Biz defalarca kez ‘savaş istemiyoruz’ dedik. Ama eğer bize savaş açılırsa bütün gücümüzle ve bütün varlığımızla karşı dururuz ve inşallah zafere ulaşacağız” açıklamasında bulundu. Filistin’in özgürleşmesi için savaştıklarını belirten Kasım, “İsrail ve Amerika bizi yönetmesin diye savaşıyoruz. İran’a gelince o bizi destekliyor ve bizden bir şey istemiyor” şeklinde sözlerini tamamladı.

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