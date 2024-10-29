Hizbullah’ta Naim Kasım Ataması Açıklandı

HİZBULLAH’TA YENİ LİDER ATAMASI

Hizbullah hareketi, örgüt liderliğine Hasan Nasrallah’ın yardımcısı Naim Kasım’ın getirildiğini açıkladı. Yeni liderlik ataması sonrasında İsrail hükümetinden ilk tepkiler gelmeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Naim Kasım’ın liderliğinin duyurulmasının hemen ardından, “Atama geçici, geri sayım başladı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İSRAİL’İN TEPKİSİ VE HIZLA GELİŞEN OLAYLAR

İran destekli Hizbullah hareketinden yapılan açıklamada, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah’ın yerine Şeyh Naim Kasım’ı Hizbullah’ın genel sekreteri olarak seçti.” ifadeleriyle atama duyuruldu. Nasrallah’ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut’ta öldürülmesinin ardından örgüt liderliği için tartışmalar başlamıştı. Nasrallah’ın halef adayları arasında gösterilen Haşim Seyfettin’in yeni lider olması bekleniyordu. Fakat Seyfettin de bir İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

HEDEFTE HIZBULLAH VE HAMAS YETKİLİLERİ VAR

İsrail ordusu, son dönemde Hizbullah ve Hamas’ın üst düzey yetkililerine karşı hedefli operasyonlar düzenliyor. Bu durum, örgütün geleceği hakkında endişeleri artırıyor ve içindeki liderlik mücadelelerinin şiddetlenmesine yol açabiliyor.