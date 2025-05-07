Hızlı Şarj Kablosu 90 TL Oldu

AKILLI TELEFON KULLANIMI VE HIZLI ŞARJ ÖNEMİ

Günümüzde akıllı telefon sahibi olmayanların sayısı neredeyse sıfır düzeyine gelmiş durumda. Çoğu kullanıcı, hızlı şarj desteğine sahip bir telefon ile birlikte hızlı şarj kablosu da kullanıyor. Ancak, eğer hızlı şarj yapabilen bir kablonuz yoksa, telefonun hızlı şarj özelliği pek fazla işe yaramıyor.

HIZLI ŞARJ KABLOLARININ YÜK KAPASİTELERİ

Hızlı şarj kablolarının belirli bir yük kapasiteleri bulunuyor. Örneğin, 60W kapasiteye sahip kablolar genel anlamda cep telefonlarını hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Ancak, 120W’a ulaştığınızda bu kablolar, laptop gibi daha fazla enerji tüketen cihazları da şarj edebilir hale geliyor. Yük kapasitesi arttıkça kablonun fiyatı da yükseliyor. Özellikle 60W ve üzeri taşıma kapasitesine sahip Type-C kablolar, 4 haneli fiyat etiketlerine sahip olabiliyor.

KAÇIRILMAZ FIRSAT DOLU HIZLI ŞARJ KABLOLARI

Şu anda 120W’lık süper hızlı şarj kablolarında önemli bir fırsat bulunuyor. Normalde 1100 TL gibi bir fiyatla satılan bu kablolar, şu an sadece 90 TL’ye alıcı buluyor. Aktüel indirimi değerlendirenler için bu kabloların satıldığı sayfaya göz atabilirsiniz.