Hızlı Tanı İçin Yapay Zeka Kullanımı

YAPAY ZEKANIN KANSER TANISINDAKİ ROLÜ

Tıbbın birçok alanında aktif olarak kullanılan yapay zeka teknolojisinin kan kanserlerinin tanısında etkisini artırdığı belirtiliyor. Bu gelişmeler sayesinde kanser hücreleri saniyeler içinde tespit edilebiliyor ve aynı zamanda kişiye özel tedavi planlamaları daha kolay ve etkin şekilde gerçekleştiriliyor. Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, kan, kemik iliği ve lenf bezinde ortaya çıkan lösemi, lenfoma ve multipl miyelom gibi hematolojik kanserlerin önemli olduğunu vurguladı. Bu kanser türlerinin nedenleri tam olarak bilinmediği için belirtilere dikkat edilmesi ve erken tanının yaşamsal bir önem taşıdığı ifade ediliyor. Ar, belirti bulgularına yönelik farkındalık artırmanın ve tanı sürecinin hızlandırılmasının tedavi başarısını olumlu etkilediğine dikkat çekti.

YAPAY ZEKANIN TIBBA KATKISI

Tıpta tanı ve tedavi planlamasında yapay zeka teknolojilerinin rolünün giderek büyüdüğünü kaydeden Ar, “Yapay zeka destekli programlar, geleneksel görsel yorumlamanın yanı sıra hekimin uzmanlığını ve tecrübesini tamamlayıcı fikirler sunabiliyor. Yapay zeka algoritmaları, yardımcı, yol gösterici ve tamamlayıcı bir yaklaşımla tümörlerin tanı ve tedavi protokolünde önemli bir yer tutmaya başladı” dedi. Aynı zamanda, hematoloji alanında kanser riski taşıyan binlerce kan hücresinin ileri seviye mikroskopla çekilen fotoğraflarının yapay zeka algoritmalarına yüklenerek süreçlerin hızlandırıldığı bilgisi verildi. Ar, yapay zekanın tanı ve tedavi planlamasının yanı sıra hekim ve sağlık personeline randevu ayarlama, sonuç bildirme ve triaj prosedürü gibi alanlarda da kolaylık sağlayacağının altını çizdi. Bunun yanında, hâlâ hekimin ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, “Tıpta esas olan muayenedir ve tecrübedir” dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANLAMASI

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emin Kaya, kanserden anemiye kadar geniş bir yelpazede hematoloji alanında yapay zeka algoritmalarının kullanılmasının devrim niteliğinde olduğunu dile getirdi. Kaya, yapay zeka algoritmalarıyla kanser hücrelerinin saniyeler içinde tespit edildiğini ve klinik deneylere erişimin hızlandığını söyledi. Ayrıca, yapay zeka destekli mikroskop analizlerinin kan hücrelerinin detaylı ve hızlı bir şekilde incelenmesini sağladığını vurguladı. “Görüntü işleme algoritmaları sayesinde hücrelerin yapısal farklılıkları saniyeler içinde belirleniyor ve özellikle lösemi gibi hızlı hücre çoğalmasına yol açan kanser türlerinde erken tanı şansını artırıyor” diye ekledi. Her hastanın biyolojik yapısının farklı olduğunu ve tedavinin kişiye özel olarak geliştirildiğini ifade eden Kaya, yapay zekanın bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Yapay zeka uygulamalarının, hastaların genetik profiline göre en uygun tedaviyi belirlemede kritik bir katkı sağladığını ve sağlık personelinin iş yükünü azaltarak tasarruf sağladığını kaydetti.