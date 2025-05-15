Hızlı Ticaret 2024’te 249,8 Milyar Lira

HIZLI TİCARETİN YÜKSELİŞİ

Türkiye’de “hızlı ticaret” son 5 yılda yaklaşık 25 katına çıkarak büyük bir büyüme gösterdi. Bu dönemde en çok talep gören ürünler arasında yemek siparişleri öne çıkarken, dikkat çeken bir diğer ürün ise Dubai çikolatası oldu. Hızlı ticaretin en fazla geldiği sektör yemek hizmetleri ile yüzde 66,18’lik oranla ilk sırada yer alırken, bunu yiyecek ve içecekler yüzde 27,36 ile takip ediyor. Ev ve bahçe ürünleri ise yüzde 3,17’lik payla listede bulunuyor.

HIZLI TİCARETİN YENİ YILI 2024

Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere sadece dakikalar içinde ulaşmasına olanak tanıyan “hızlı ticaret” modeli, 2020 yılına göre yaklaşık 25 kat büyüyerek 249,8 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu’na göre, bu model geleneksel e-ticaretin dışında, özellikle yemek, yiyecek, içecek ve günlük ihtiyaç ürünlerinin hızlı tedarikini sağlıyor.

TESLİMATTAKİ TALEP ARTIYOR

Büyük şehirlerde özellikle yoğun nüfusun bulunduğu bölgelerde büyük ilgi gören hızlı ticaret, 1 saate kadar teslimat süreleri sunuyor. Hızlı ticaret hacmi son yıllarda düzenli bir artış gösterdi. Örneğin, 2020’de 9,94 milyar lira olan hacim, 2021’de 26,73 milyar liraya, 2022’de 63,27 milyar liraya, 2023’te 126,08 milyar liraya kadar yükseldi. Geçen yılki hacim ise bir önceki yıla göre yüzde 98,1 artışla 249,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece 2020-2024 döneminde hızlı ticaret hacminin yaklaşık 25 kat arttığı gözlemlendi.

SEPET ORTALAMASI VE YEMEK TERCİHLERİ

Geçen yıl hızlı ticaret kapsamındaki işlemlerin ortalama sepet tutarı 351 lira olurken, bir sepette ortalama ürün sayısı 2,4 olarak belirlendi. Hızlı ticaretle en çok sipariş edilen ürün, yüzde 66,18’lik oranla yemek hizmetleri oldu. Bu hizmeti yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecekler, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri izledi. Sipariş edilen en popüler yemekler arasında hamburger ilk sırada yer alırken, onu döner ve pizza takip etti.

DUBAİ ÇİKOLATASI SATIŞLARI

Hızlı ticaret kapsamındaki yemek dışındaki en çok tercih edilen ürünler incelendiğinde, gazlı içeceklerin 6,01 milyar lirayla en yüksek satış hacmine sahip olduğu görüldü. Gazlı içecekleri 3,43 milyar lirayla su, 2,55 milyar lirayla peynir ve 2,23 milyar lirayla dondurma izledi. Ayrıca 2024’te öne çıkan Dubai çikolatasının hızlı ticaret kapsamındaki satışları yaklaşık 160 milyon liraya ulaştı.