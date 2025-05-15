Hızlı Ticaret 249,8 Milyar Lira Ulaştı

HIZLI TİCARET HACMİ 25 KATINA ULAŞTI

Türkiye’de “hızlı ticaret” 5 yılda 25 katına çıkarken, en çok yemek sipariş ediliyor ve bu süreçte Dubai çikolatası en çok satılan ürünler arasında dikkat çekiyor. Hızlı ticaretin hacminin en yüksek olduğu sektör yemek hizmetleri, yüzde 66,18’lik payla izliyor. Yiyecek ve içecekler yüzde 27,36, ev ve bahçe ürünleri ise yüzde 3,17’lik bir oran oluşturuyor.

2024’TE HIZLI TİCARETTE BEKLENTİLER ARTMIŞTIR

Türkiye’de tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan “hızlı ticaret”, geçen yıl 2020’ye göre 25 kat artarak 249,8 milyar liraya ulaşmış durumda. Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu’na göre, hızlı ticaret modeli, özellikle yemek, gıda, içecek ve günlük ihtiyaç ürünlerinin hızlı tedarikini sağlıyor ve bu haliyle geleneksel e-ticaretten ayrılıyor.

TESLİM SÜRESİ EN FAZLA 1 SAAT

Büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde popüler olan bu model, 1 saate kadar teslimat süreleriyle öne çıkıyor. Hızlı ticaret hacmi son yıllarda düzenli bir artış göstermiştir. 2020’de 9,94 milyar lira olan bu hacim, 2021’de 26,73 milyar liraya yükselmiş ve 2022’de 63,27 milyar liraya, 2023’te ise 126,08 milyar liraya ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl hacim, bir önceki yıla göre yüzde 98,1 artış göstererek 249,8 milyar lira olmuştur. Hızlı ticaretin 2024’te tüm e-ticaret hacmindeki payı da yüzde 8,32 olabiliyor.

ORTALAMA SEPET TUTARI 351 LİRA

Hızlı ticaret kapsamındaki işlemlerde geçen yıl ortalama sepet tutarı 351 lira, bir sepette bulunan ortalama ürün sayısı ise 2,4 olarak belirlenmiştir. Hızlı ticaret hacminin en yüksek olduğu sektör yüzde 66,18 ile yemek hizmetleridir ve bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecekler; yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri takip ediyor.

SİPARİŞLERDE EN FAZLA HAMBURGER TERCİH EDİLİYOR

Bu dönemde en çok sipariş edilen yemekler arasında ilk sırayı 20,2 milyar liralık hacimle hamburger almakta. Onu 15,9 milyar lira ile döner, 14,04 milyar lira ile pizza izliyor. Pizzanın ardından 12,64 milyar lira ile kebaplar, 5,15 milyar lira ile kızarmış tavuk, 5,04 milyar lira ile çiğ köfte, 4,97 milyar lira ile lahmacun ve 4,4 milyar lira ile pide yer almakta.

DUBAİ ÇİKOLATASI SATIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Hızlı ticaret içerisinde yemek dışındaki en çok satılan ürün grupları arasında 6,01 milyar lira ile gazlı içecekler ilk sırayı alıyor. Bunu 3,43 milyar lira ile su, 2,55 milyar lira ile peynir, 2,23 milyar lira ile dondurma ve 1,97 milyar lira ile ayran izliyor. Diğer ürünler arasında süt, yoğurt, yumurta, cips, çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılar önemli yer tutuyor. Ayrıca 2024’te dikkat çeken ürünlerden biri olan Dubai çikolatası, 160 milyon liralık satışla hızlı ticaret alanında öne çıkıyor.