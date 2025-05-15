Hızlı Ticaret Hacmi 249,8 Milyar Lira

HIZLI TİCARETİN BÜYÜMESİ

Türkiye’de “hızlı ticaret”, son 5 yılda 25 katına çıkarak önemli bir gelişim yaşadı. Özellikle yemek siparişi bu süreçte en çok talep edilen hizmet oldu ve bu dönemde Dubai çikolatası gibi ürünler de büyük ilgi gördü. Hızlı ticaret hacminin en yüksek olduğu alan, yemek hizmetleri olarak yüzde 66,18 oranında belirlendi. Bunun ardından yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecek sektörü, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri geldi.

2024’TEKİ HIZLI TİCARET PERFORMANSI

Türkiye’deki tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünlere dakikalar içinde ulaşabiliyor. Hızlı ticaret, geçen yıl 2020’ye göre yaklaşık 25 kat artarak 249,8 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu’na göre, hızlı ticaret modeli, geleneksel e-ticaretin dışına çıkarak, yemek, gıda, içecek ve günlük ihtiyaç ürünlerinin hızlı tedarikinde önemli bir rol üstleniyor.

İKAMET YERLERİNDE TALEP ARTMAKTA

Yoğun nüfuslu bireylerin yaşadığı büyük şehirlerde bu hizmete olan talep giderek artıyor. 1 saate kadar teslimat süresi sunan bu model, son yıllarda sürekli bir yükseliş gösteriyor. 2020 yılında 9,94 milyar lira olan hacim, 2021’de 26,73 milyar liraya, 2022’de 63,27 milyar liraya ve 2023’te 126,08 milyar liraya kadar yükseldi. 2023 yılı verilerine göre, bir önceki yıla kıyasla yüzde 98,1 artışla toplam hacmin 249,8 milyar lira seviyesine ulaştığı gözlemleniyor.

SEPET TUTARI VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Geçen yıl yapılan işlemlerde ortalama sepet tutarı 351 lira olarak belirlenirken, bir sepette yer alan ortalama ürün sayısı 2,4 oldu. Hızlı ticaret alanındaki en yüksek hacimli sektör, yemek hizmetleri olarak belirlendi.

YEMEK SECTÖRÜNDE EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

En fazla sipariş edilen yiyecekler listesinde hamburger, 20,2 milyar liralık hacimle ilk sırada yer aldı. Onu 15,9 milyar Türk lirasıyla döner ve 14,04 milyar liralık hacimle pizza takip etti. Pizzanın ardından 12,64 milyar lirayla kebaplar, 5,15 milyar lirayla kızarmış tavuk, 5,04 milyar lirayla çiğ köfte, 4,97 milyar lirayla lahmacun ve 4,4 milyar lirayla pide sıralandı.

DUBAİ ÇİKOLATASI 2024’TE POPÜLER

Hızlı ticarette yemek haricinde en çok satılan ürün gruplarında gazlı içecekler 6,01 milyar lira ile başı çekiyor. Bunu su, peynir, dondurma ve ayran takip ediyor. Diğer ürünler arasında süt, yoğurt, yumurta, cips ve çamaşır deterjanları öne çıkıyor. Ayrıca, 2024 yılında özellikle ilgi gören ürünlerden biri olan Dubai çikolatasında yaklaşık 160 milyon lira satış gerçekleştirildi.