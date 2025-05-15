Hızlı Ticaret Hacmi 249,8 Milyar Lira

HIZLI TİCARETTE BÜYÜME ORANI

Türkiye’de “hızlı ticaret” son beş yılda 25 katına çıkarken, bu süreçte en fazla yemek sipariş edildi. Bu dönemde en çok ilgi gören ürünler arasında Dubai çikolatası da yer aldı. Hızlı ticaretin en yüksek olduğu sektör, yüzde 66,18 ile yemek hizmetleri olurken, bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecek, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri takip ediyor.

HIZLI TİCARETİN TETİKLEDİĞİ DEĞİŞİM

Türkiye’de tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere yalnızca dakikalar içinde ulaşmasını sağlayan “hızlı ticaret” modeli, geçen yıl 2020’ye göre yaklaşık 25 kat büyüyerek 249,8 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu’na göre, bu model, özellikle yemek, gıda, içecek ve günlük ihtiyaç ürünlerinin hızlı teminini sağlıyor ve bu durum, geleneksel e-ticaretten ayrılmasını sağlıyor.

HIZLI TESLİMATIN TALEBİ

Özellikle büyük şehirlerde ve nüfus yoğunluğu fazla olan alanlarda tercih edilen bu model, 1 saatte teslim edilen siparişleri kapsıyor. Hızlı ticaret hacmi son yıllarda düzenli bir artış gösteriyor. 2020’de 9,94 milyar lira olan hacim, 2021’de 26,73 milyar, 2022’de 63,27 milyar ve 2023’te ise 126,08 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 98,1 artışla 249,8 milyar lira olarak kaydedildi. Böylece hızlı ticaret hacminin 2020-2024 döneminde yaklaşık 25 katına çıktığı görülüyor.

YEMEK HİZMETLERİ DÜZENİ

Geçen yıl hızlı ticaret kapsamında ortalama sepet tutarı 351 lira olurken, bir sepette ortalama ürün sayısı 2,4 oldu. Hızlı ticaret hacminin en yüksek olduğu sektör, yüzde 66,18 ile yemek hizmetleri olurken, bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecekler, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri izliyor.

EN POPÜLER YEMEKLER

Bu doğrultuda, en çok sipariş edilen yemekler arasında 20,2 milyar liralık hacimle hamburger ilk sırayı algılıyor. Bunu 15,9 milyar lira ile döner ve 14,04 milyar lira ile pizza izliyor. Pizzanın ardından, 12,64 milyar lira ile kebap, 5,15 milyar lira ile kızarmış tavuk, 5,04 milyar lira ile çiğ köfte, 4,97 milyar lira ile lahmacun ve 4,4 milyar lira ile pide yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Hızlı ticarette yemek dışında en çok satılan ürün grupları arasında 6,01 milyar lira ile gazlı içecekler en üst sırayı alıyor. Ardından 3,43 milyar lira ile su, 2,55 milyar lira ile peynir, 2,23 milyar lira ile dondurma ve 1,97 milyar lira ile ayran öne çıkıyor. Diğer popüler ürünler arasında süt, yoğurt, yumurta, cips ve çamaşır deterjanları yer alıyor. Ayrıca, 2024’te dikkat çeken ürünlerden biri olan Dubai çikolatası, hızlı ticaret kapsamında yaklaşık 160 milyon liralık satış gerçekleştirdi.