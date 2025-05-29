hollanda-da-jelibon-paketinde-esrar-bulundu

HOLLANDA’DA İLGİNÇ OLAY

Hollanda’da ilginç bir olay yaşanıyor. Kentte, dünyaca ünlü bir markaya ait olan jelibonları tüketen bir aile, kısa sürede rahatsızlanıyor. 1 kiloluk aile boyu jelibon paketini bitiren aile, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuruyor.

TESTLERDE ESRAR BULUNDU

Hastanede yapılan testlerde, aile üyelerinin kanında yüksek miktarda esrara rastlanıyor. Ailenin şüphesi üzerine incelenen jelibonlarda da esrar bulunduğu tespit ediliyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yetkililer, bu maddenin jelibonlara nasıl bulaştığını anlayabilmek için bir polis soruşturması başlatıyor. Esrarın orijinal ürünlerde mi yoksa sahte paketlerde mi bulunduğu henüz belirsizliğini koruyor. Hollanda Gıda Güvenliği Kurumu (NVWA), yapılan testlerde bazı paketlerde esrar tespit edildiğini onaylıyor ve vatandaşları bu ürünleri tüketmemeleri hususunda uyarıyor.

ÜRETİCİ FİRMADAN AÇIKLAMA

Üretici firma, yaşanan olayı ciddiye aldığını ve tüketici güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtiyor. Polis ile iş birliği yaparak kontaminasyonun kaynağını araştıran firma, Ocak 2026 son kullanma tarihli tüm jelibon paketlerini Hollanda’da toplatma kararı alıyor. Diğer bölgelerdeki ürünlerin bu durumdan etkilenmediği ve güvenli olduğu vurgulanıyor.