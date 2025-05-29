hollanda-da-jelibonlarda-esrar-bulundu

İLGİNÇ BİR OLAY HOLLANDA’DA YAŞANDI

Hollanda’da dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kentte ünlü bir markanın jelibonlarını tükettikten sonra aile üyeleri rahatsızlandı. 1 kiloluk jelibon paketini bitiren aile, baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurdu.

ESRAR BULUNDU

Hastanede yapılan test sonuçları, aile üyelerinin kanında yüksek miktarda esrar bulunduğunu gösterdi. Aile, jelibonların incelenmesi konusunda şüpheye düştü ve gerçekleştirilen incelemelerde bu maddeden tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, bu durumun nasıl gerçekleştiğini anlamak amacıyla polis soruşturması başlattı. Esrarın orijinal ürünlerde mi yoksa sahte paketlerde mi bulunduğu ise hala belirsizliğini koruyor. Hollanda Gıda Güvenliği Kurumu (NVWA), yapılan testlerde bazı paketlerde esrar tespit edildiğini doğruladı ve vatandaşları ürünleri tüketmemeleri konusunda uyardı.

FİRMA YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Üretici firma, durumu ciddiye aldığını ve tüketici güvenliğini öncelikli hedef olarak belirlediğini açıkladı. Kontaminasyonun kaynağını araştırmak için polisle iş birliği yapan firma, Ocak 2026 son kullanma tarihli tüm jelibon paketlerini Hollanda’da toplama kararı aldı. Diğer bölgelerdeki ürünlerin bu durumdan etkilenmediği ve güvenli olduğu ifade edildi.