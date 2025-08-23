Hollanda Hükümeti Krizle Sarsıldı: 9 Bakan İstifa!

GEÇİCİ HÜKÜMETİN DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ

Hollanda’nın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasına karşı çıkması nedeniyle istifa etti. Veldkamp, istifasının yanı sıra, Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) sekiz bakanın daha görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Hükümetteki diğer partilerin, İsrail’e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına direncinin kendisinin görevini yürütmesini imkansız hale getirdiğini ifade etti.

KABİNE TOPLANTISINDAN AÇIKLAMA

Veldkamp, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kabine olarak zaten (İsrail’e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze’de ve Batı Şeria’da yaşananlar nedeniyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim.” şeklinde konuştu. Diğer bakanlardan ve partilerden gelen baskıların, görevini icra etmesine engel olduğunu belirtirken, “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım.” ifadelerini kullandı.

EK YAPTIRIMLAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

BBC’nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Veldkamp’ın ardından, NSC üyesi diğer sekiz bakan da istifalarını açıkladı. Veldkamp, Hollanda parlamentosunda son günlerde İsrail’e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar üzerine ele alınan görüşmelerde, ek tedbir ve yaptırımların şart olduğunu vurgulamıştı. Ancak geçici koalisyonun bazı üyeleri, özellikle Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), bu ek tedbirlerin kendileriyle görüşülmediğini dile getirmişti.