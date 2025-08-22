Hollow Knight: Silksong Geliyor Artık!

HOLLOW KNIGHT: SILKSONG ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Hollow Knight: Silksong’un çıkış tarihi 4 Eylül olarak duyuruldu. Bu, inandırıcı değil, gerçeği işaret ediyor. Bir kez daha belirtelim: Hollow Knight: Silksong çok yakında oyuncularla buluşuyor.

BEKLENEN OYUNUN YOLCULUĞU

Orijinal Hollow Knight, indie stüdyosu Team Cherry tarafından 2017’de piyasaya sürüldü ve karanlık atmosfere sahip metroidvania türündeki oyun, DLC’den tam bir devam oyunu haline gelen Silksong etrafında büyük bir heyecan oluşturdu. Projenin 2023 yılına ertelenmesi sonrası hayranlar, hemen hemen her büyük oyun etkinliğinde Silksong’un çıkış tarihini duymayı bekledi. Geliştirme sürecinin uzun sürmesi, Silksong’un varlığını oyun dünyasında bir şaka hâline getirdi. Nisan ayında gerçekleştirilen Nintendo Direct etkinliğinde güvenilir bilgiler, oyunun bu sene çıkacağını belirtti ve oyunculara umut (ve sabır) sağladı.

GEREKEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Çıkış tarihi artık belirlenmiş olsa da, bir erteleme olasılığı hala mevcut; bu yüzden temkinli iyimser kalmakta fayda var. Hollow Knight: Silksong, sadece birkaç hafta içinde erişilebilir olacak. Bu duyuru, bir “özel bildirimi” YouTube yayını sırasında yapıldı ve oyun, Gamescom etkinliğinde oynanabilir olacak. Köln’deki etkinliği ziyaret eden oyuncular, oyunu hem Nintendo hem de Xbox standlarında deneyimleme fırsatı bulacak. Uzun kuyruklar olmasını beklemek gerekir.