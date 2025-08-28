HP Geliri Yapay Zeka Ve Windows 11’Den Yükseldi

WINDOWS 10 DESTEĞİNİN SONU

Microsoft’un Ekim ayında Windows 10 desteğini sonlandırmasından sonra güçlü bir PC yenileme döngüsünün başlaması öngörülüyor. Bu gelişme, kullanıcılar ve kuruluşların güvenliği sağlamak amacıyla Windows 11’e geçiş süreçlerini hızlandıracak. HP Mali İşler Direktörü Karen Parkhill, “PC pazarındaki fırsatın gücüne güvenimiz tam ve Windows 11 yenileme süreci ile yapay zeka destekli PC’lerden gelen ivmenin devamını bekliyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

HP’NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GELİRLERİ

Şirketin üçüncü çeyrek geliri yaklaşık %3 artarak 13,93 milyar dolara ulaştı. Bu sonuç, analistlerin ortalama 13,70 milyar dolarlık beklentisini rahatlıkla geride bıraktı. HP, dördüncü çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kârını 87 ila 97 sent arasında öngörmekte ve bu tahmin, analistlerin ortalama 92 sentlik beklentisiyle uyumlu görünüyor.

DÜZENLENMİŞ KÂR BEKLENTİLERİ

Şirket, dördüncü çeyrek düzeltilmiş kâr beklentisinin içinde yeniden yapılanma, anlaşma maliyetleri, maddi olmayan varlıkların amortismanı ve vergi kalemleri için hisse başına yaklaşık 12 sentin yer almadığını belirtmiş durumda. 31 Temmuz’da sona eren çeyrekte şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 75 sent olarak gerçekleşti ve bu, beklentilerle uyumlu oldu. Üçüncü çeyrekte, tüketici ve kurumsal PC’leri kapsayan kişisel sistemler biriminin geliri %6 artışla 9,93 milyar dolara yükseldi. Ancak, yazıcılar ve ofis hizmetlerini içeren baskı segmentinin geliri %4 düşerek 4 milyar dolara geriledi.