Hrant Dink Davasında 9 Sanığa Müebbet

DAVA GÖRÜLDÜ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, 19 Ocak 2007 tarihinde Ogün Samast tarafından Şişli’deki gazete binası önünde gerçekleştirilen öldürülmesiyle ilgili kamu görevlileri hakkında devam eden yargı süreci, Yargıtay’ın 14 sanık için davayı bozmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda devam etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Demirkale jandarma eşliğinde katıldı. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Dink ailesinin temsilcisi avukatlar ve sanık avukatları da mahkeme salonunda yer aldı. Bugün yapılan duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı ve 9 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DEMİRKALA’NIN AÇIKLAMALARI

Duruşma sırasında savunma yapan İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli astsubay Muharrem Demirkale, “Buraya Hrant Dink’in ailesi için gelmek istedim. Ailesine olan saygımdan dolayı huzurunuza çıkıp konuşmak istedim. Her milletin, her ırkın faşisti varsa, Türk’ün de faşisti var, Ermeni’nin de faşisti var fakat Hrant Dink böyle bir insan değil, bunu tüm kalbimle belirtiyorum. Bana ‘Alt tarafı bir Ermeni ölmüş’ diyorlar ama Hrant Dink bu vatanın bir evladı. Ermeni düşmanlığı yapanlar bilseler ki, Ermeniler Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında savaştı. Ben asla bir örgüt üyesi olmadım, örgütlerle de mücadele ettim” şeklinde konuştu. Kendisine son sözleri sorulduğunda ise “Kalbe ağır gelen her şeyi bize yaşattınız, yaşattığınız ne varsa siz de yaşarsınız” dedi.

V. ŞAHİN’DEN SAVUNMA

Duruşmada son sözü verilen tutuklu sanık Veysel Şahin ise, “Toz zerresi kadar bu cinayete katkım olmamıştır. Ne adam öldürmekle ne anayasal düzeni ihlalle ilgili alakam yoktur. Ben görevimi yaptım, hiçbir şeyi gizlemedim, saklamadım” açıklamasını yaptı.