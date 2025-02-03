HSBC, Koç Holding İçin Hedef Fiyat Açıkladı

HSBC’DEN KOÇ HOLDİNG İÇİN HEDEF FİYAS DÜZENLEMESİ

HSBC, Koç Holding (KCHOL) için belirlediği hedef fiyatı 270 TL’den 240 TL’ye düşürdü. Bununla birlikte, yatırımcılarına “Al” yönünde tavsiyesini korudu.

KOÇ HOLDİNG HİSSE FİYATI VE YENİ HEDEF FİYAS ANALİZİ

30 Ocak 2025 tarihinde Koç Holding’in hisse fiyatı 171,30 TL seviyesinde işlem gördü. HSBC’nın belirlediği yeni hedef fiyat, mevcut kapanış fiyatına göre %40,1 oranında bir yükseliş potansiyeli sunuyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir fırsat yaratabiliyor.