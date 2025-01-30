HSBC’nin Borsa İstanbul İşlemleri Açıklandı

BIST100 ENDİKSİ DÜŞÜŞLE KAPANDI

BIST100 endeksi, günü yüzde 0.44 düşüş ile 10.076,99 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 102,093 milyar TL olarak kaydedildi.

HSBC’NİN ALIM VE SATIM YAPTIĞI HİSSELER

İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası HSBC’nin Borsa İstanbul’da bugün gerçekleştirdiği işlemler kapsamında, hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler şu şekilde belirlendi:

HSBC’nin en çok alım yaptığı 5 hisse şunlar oldu: KCHOL, GLRMK, ASELS, EREGL ve PETKM.

Öte yandan, HSBC’nin en çok satış yaptığı 5 hisse ise şöyle sıralandı: CIMSA, BIMAS, SISE, GARAN ve TUPRS.