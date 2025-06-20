HSK 2025 Kararnamesi Yayımlandı! 4.036 Hakim Değişti

HSK 2025 YILI ANA KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Hakim ve Savcılar Kurulu, 2025 yılı için hazırlanan Ana Kararnamesini açıkladı. Bu kapsamda adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Ayrıca, 24 ilin başsavcısı da değişimden etkilendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK’nın 2025 yılı Ana Kararnamesi ile ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti ve hakim ile savcılara yeni görevlerinde başarı diledi.

BAKAN TUNÇ: “BAŞARILAR DİLİYORUM”

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”